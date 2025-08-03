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Не відмовляйтеся від хліба: дієтолог назвала найшкідливіший і три найкорисніші види

Неділя 03 серпня 2025 12:41
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Не відмовляйтеся від хліба: дієтолог назвала найшкідливіший і три найкорисніші види Фото: Який хліб шкідливий, а який корисний (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Хліб - основа українського столу, але його часто звинувачують у шкоді для фігури та здоров'я. Проте, за словами сертифікованої дієтологині Лізи Річардс, проблема не в хлібі як такому, а в його виді.

Який вид хліба корисний, а який шкідливий, розповідає РБК-Україна з посиланням на Health Digest.

Найгірший вибір хліба

Мова йде про білий хліб. Саме його експертка називає найнебезпечнішим. Виготовлений з очищеного білого борошна, він складається зі "швидких" вуглеводів. Це призводить до різких стрибків цукру в крові, короткочасного відчуття ситості та швидкого повернення голоду.

До того ж такий хліб майже не містить клітковини, будучи джерелом "порожніх калорій", що безпосередньо сприяють набору ваги. Консерванти та добавки у його складі можуть негативно впливати на травлення.

Три корисних види хліба

Якщо ви хочете їсти хліб із користю, варто звернути увагу на ці види:

Цільнозерновий хліб

Це найпростіший крок до здорового раціону. Багатий на клітковину, він надовго дає ситість, покращує травлення та підтримує здоров'я кишківника.

Житній хліб

Чудова альтернатива для тих, хто стежить за вагою. Він містить вітаміни та мінерали (калій, селен), надовго насичує і має невисоку калорійність - лише близько 65 ккал на одну скибку.

Хліб на заквасці

Дієтологиня називає його найціннішим вибором. Завдяки природній ферментації він значно легше засвоюється, повільно вивільняє енергію і дозволяє залишатися ситим найдовше.

За словами Лізи, не потрібно повністю виключати хліб. Достатньо зробити свідомий вибір на користь цільнозернового, житнього або хліба на заквасці, щоб отримати максимум користі без шкоди для здоров'я та фігури.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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