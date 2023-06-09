Відлуння теракту на ГЕС докотиться до всієї Європи. Шмигаль розповів про наслідки катастрофи

За його словами, підрив росіянами Каховської ГЕС матиме тривалі далекосяжні наслідки.

"Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюються в розмірі більше 55 млрд гривень. Це попередні, не остаточні цифри", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що затоплені також величезні масиви сільськогосподарських земель. За даними Міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів затоплено лише на Правобережжі.

Шмигаль зазначив, що після сходження води потрібно відновлювати ґрунти та понад 30 систем зрошення. Також необхідно переглядати попередні розрахунки щодо потреб України на відбудову.

Так, лише відновлення ГЕС, за попередніми даними "Укргідроенерго", коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи.

"Днями ми домовилися зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб від цієї катастрофи спільно з міжнародними партнерами", - зазначив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, це виклики, на які Україна та партнери повинні реагувати синхронно. Йдеться не про втрати України, а про втрати Європи загалом. Адже відлуння теракту на Каховській ГЕС докотиться до всіх куточків континенту. З огляду на це, спільні загрози потребують спільних дій.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня у Херсонській та Миколаївській областях підтопило десятки населених пунктів.

Найбільше постраждала Херсонська область, а саме - лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під російською окупацією.

Наразі відомо про підтоплення 48 населених пунктів у Херсонські області. При цьому рівень води поступово знижується. Повне осушення може зайняти 10 днів.

Через затоплення у Херсонській області загинуло чотири людини, а ще 13 - вважаються безвісти зниклими.

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