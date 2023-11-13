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Відкриття центру навчання пілотів на F-16 в Румунії: з'явилось відео показових польотів

Румунія, Понеділок 13 листопада 2023 15:15
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Відкриття центру навчання пілотів на F-16 в Румунії: з'явилось відео показових польотів Фото: з'явилося відео показових польотів на базі центру навчання пілотів на F-16 у Румунії (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

В навчальному Центрі з підготовки пілотів на винищувачах F16 в Румунії пройшли показові польоти. Саме тут навчатимуться українські льотчики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Навчальний центр для пілотів на F-16 в Румунії

Про те, що у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на F-16 стало відомо в липні 2023 року. 13 листопада у Румунії відкривася Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

7 листопада президент повідомив, що перші F-16 для навчання пілотів з України, які раніше відправили Нідерланди, вже прибули до навчального центру Румунії. Крім того, 8 листопада речник Повітряних сил Юрій Ігнат, що наразі румунські партнери вже готують всю необхідну інфраструктуру.

Нагадаємо, 25 жовтня українські пілоти вже розпочали польоти на F-16 в США. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

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Румунія F-16
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