СПЕЦПРОЄКТ 26.11.2026

Бізнес залишається найбільшим споживачем електроенергії в Україні. За даними НКРЕКП, у 2025 році підприємства використали понад 51 млрд кВт·год електроенергії, що становить майже дві третини загального споживання країни. Водночас сьогодні компанії стикаються одразу з двома викликами: ризиком відключень і зростанням вартості електроенергії. Тому дедалі більше бізнесів інвестують не лише в резервне живлення, а й у рішення, які допомагають контролювати витрати, підвищувати енергонезалежність та ефективніше управляти споживанням. Вибір такого рішення залежить від специфіки бізнесу. Для кав'ярні критично важливо не зупиняти обслуговування клієнтів, для офісу – забезпечити роботу цифрової інфраструктури, для складу – не допустити простою операцій, а для торговельного центру – підтримувати роботу критичних систем і комфорт відвідувачів. Саме тому проєкти енергостійкості сьогодні мають починатися не з вибору генератора, сонячної станції чи системи накопичення енергії, а з аналізу бізнес-процесів, вартості простою та потенціалу економії. Розглянемо, які рішення є найбільш ефективними для різних типів бізнесу та як їх уже використовують українські компанії.

З чого починати

Перед інвестиціями в генератор, установку зберігання енергії чи сонячну електростанцію бізнесу варто відповісти на кілька запитань: Яке обладнання є критично важливим для роботи? Скільки годин автономної роботи потрібно? Які втрати матиме бізнес у разі простою? Чи є можливість встановити СЕС? Як контролюватиметься споживання після впровадження рішення? Відповіді на ці запитання допоможуть визначити, чи потрібне бізнесу лише резервне живлення, чи доцільно розглядати комплексні рішення для генерації, накопичення та управління електроенергією. Порада експертів YASNO Перед вибором обладнання складіть перелік процесів, які не можуть зупинитися під час відключення. Лише після цього варто розраховувати необхідну потужність і тривалість резервування.

Генератор чи система накопичення енергії?

Для багатьох підприємців генератор став першим рішенням під час блекаутів. Але сьогодні бізнес дедалі частіше оцінює не лише вартість обладнання, а й повну вартість його використання. Витрати на пальне, технічне обслуговування, заміну мастил і фільтрів, а також планові ремонти можуть суттєво впливати на економіку проєкту. Саме тому багато компаній розглядають УЗЕ як альтернативу або доповнення до генератора. Порада експертів YASNO Оцінюйте не лише вартість обладнання, а й вартість його експлуатації протягом кількох років. У багатьох випадках поєднання генератора та установки зберігання енергії дозволяє зменшити витрати на паливо та підвищити надійність енергозабезпечення.

П'ять сценаріїв для різного бізнесу

Кав'ярні, салони краси та офіси малого й середнього бізнесу Для невеликих закладів і офісів головним завданням під час відключень є не резервування всієї електромережі, а забезпечення роботи критично важливих процесів. Для кав'ярень це насамперед кавомашини, холодильники, касове обладнання та інтернет. Для салонів краси – освітлення, CRM-системи, стерилізаційне обладнання та робочі місця майстрів. Для офісів – інтернет, сервери, робочі комп'ютери та базове освітлення. Головний ризик для таких бізнесів полягає не лише у відсутності електроенергії, а й у втраті виручки, клієнтів або продуктивності команди. Саме тому для багатьох із них ефективним рішенням може стати система накопичення енергії, яка забезпечує автономну роботу ключового обладнання, а для офісів додатково – EMS-система для контролю й оптимізації споживання. Порада експертів YASNO Передусім резервуйте обладнання та процеси, які безпосередньо впливають на дохід і безперервність роботи бізнесу. Для більшості офісів це цифрова інфраструктура, а для сервісних закладів – обладнання, необхідне для обслуговування клієнтів. Це дозволяє досягти потрібного рівня енергостійкості без зайвих інвестицій. Складські комплекси, харчовий та аграрний бізнес Для логістики, складських комплексів і аграрних підприємств навіть короткий простій може означати зрив поставок і суттєві фінансові втрати. Особливо важливо забезпечити безперервну роботу холодильного обладнання, систем адресного зберігання, відеонагляду, виробничих ліній та обладнання для відвантаження. Саме тому такі підприємства дедалі частіше впроваджують комплексні рішення для генерації, накопичення та управління електроенергією. Це особливо актуально для об'єктів, де від стабільного енергозабезпечення залежать дотримання температурних режимів, швидкість комплектування замовлень і виконання графіків постачання. Показовим прикладом є агропідприємство у Кіровоградській області, якому фахівці YASNO підібрали та встановили сонячну електростанцію потужністю 1,2 МВт і систему накопичення енергії ємністю 1,2 МВт·год. Спочатку проєкт був спрямований на скорочення витрат на електроенергію. Після встановлення накопичувача підприємство отримало можливість не лише резервувати критично важливі процеси, а й накопичувати та продавати надлишкову електроенергію в мережу. Також можна розглянути підприємство харчової промисловості в Полтавській області. На об’єкті реалізовано систему накопичення енергії ємністю 20 МВт·год, інтегровану із сонячною електростанцією, когенераційною установкою та генераторами. Рішення дозволяє одночасно резервувати виробництво, балансувати навантаження та оптимізувати витрати завдяки внутрішньому енергетичному арбітражу. Порада експертів YASNO Для складських, логістичних і виробничих об'єктів варто оцінювати не лише вартість обладнання, а й потенційні втрати від простою. У багатьох випадках саме ці втрати стають головним аргументом на користь інвестицій в енергостійкість. Торговельні та бізнес-центри У випадку торговельних і бізнес-центрів втрати від відключень несуть одночасно власники об'єктів та орендарі. Тому під час перебоїв з електропостачанням критично важливо підтримувати роботу освітлення, вентиляції, ліфтів, ескалаторів, систем безпеки та сервісних зон. Для таких об'єктів дедалі більшого значення набувають рішення, які поєднують власну генерацію, накопичення енергії та інструменти енергоменеджменту. Один із прикладів таких проєктів – сонячна електростанція потужністю 130 кВт, встановлена YASNO на даху ЦУМу в Києві. Вона допомагає частково покривати власне споживання будівлі та підвищувати її енергостійкість. Ще один приклад – впровадження установки зберігання енергії ємністю 1,3 МВт·год у київському бізнес-центрі. Проєкт спрямований на оптимізацію споживання електроенергії та отримання економічного ефекту від енергетичного арбітражу. Керування системою здійснюється через EMS YASNO Power, яка автоматично аналізує дані та обирає найефективніші режими роботи обладнання. Водночас сучасні енергетичні рішення дозволяють бізнесу не лише підвищувати енергостійкість та скорочувати витрати, а й створювати нові джерела доходу. Такий підхід використовує ветеранське підприємство на Київщині, яке реалізує проєкт із встановлення установки зберігання енергії ємністю 10 МВт·год для роботи на ринку допоміжних послуг. У майбутньому це дозволить компанії отримувати додатковий дохід від підтримки енергосистеми України. Порада експертів YASNO Для великих комерційних об'єктів найкращого результату зазвичай вдається досягти завдяки поєднанню власної генерації, систем накопичення енергії та інструментів енергоменеджменту. Такий підхід дозволяє одночасно підвищувати енергостійкість, оптимізувати витрати та ефективніше управляти енергетичними активами.

Які рішення бізнес може реалізувати з YASNO

Сьогодні YASNO працює не лише як постачальник електроенергії. Компанія допомагає бізнесу реалізовувати комплексні проєкти з енергоефективності та енергостійкості, зокрема: постачання електроенергії та газу для бізнесу;

проєктування та будівництво сонячних електростанцій;

впровадження установок зберігання енергії;

EMS YASNO Power для моніторингу та управління енергетичними активами;

фінансові моделі PPA та ЕСКО для реалізації енергетичних проєктів без значних початкових інвестицій. Від невеликої кав'ярні до великого виробництва фахівці YASNO допомагають оцінити профіль споживання об'єкта, визначити потенціал економії, підібрати оптимальну конфігурацію енергетичних рішень і супроводжують проєкт на всіх етапах реалізації. Але не всі бізнеси готові одразу інвестувати у великі енергетичні проєкти. Саме тому YASNO реалізує Грантову програму "Світло для ветеранського бізнесу". Наразі триває прийом заявок на другий сезон програми. За її результатами 15 ветеранських бізнесів отримають компенсацію витрат на електроенергію протягом року. Для невеликих підприємств це можливість скоротити витрати в опалювальний сезон та спрямувати більше ресурсів на розвиток бізнесу або підсилення енергостійкості бізнесу.

Як бізнесу не лише резервувати, а й економити

Сучасні енергетичні рішення допомагають не лише забезпечувати роботу під час відключень, а й системно знижувати витрати на електроенергію. Для цього бізнес використовує: сонячні електростанції;

системи накопичення енергії;

EMS-системи;

погодинний облік електроенергії. Окрему роль відіграє EMS YASNO Power. Система об'єднує в єдиній платформі всі енергетичні активи підприємства: сонячні електростанції, накопичувачі енергії, генератори, лічильники та інше обладнання. Для керівника бізнесу це означає можливість бачити структуру споживання, контролювати навантаження та виявляти точки для економії в режимі реального часу. Фактично система перетворює набір окремих енергетичних рішень на єдиний керований комплекс, який допомагає бізнесу економити та ухвалювати рішення на основі даних. Порада експертів YASNO Найбільшого економічного ефекту можна досягти тоді, коли генерація, накопичення та споживання електроенергії працюють як єдина система.

Енергостійкість як інвестиція в стабільність бізнесу