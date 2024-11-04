Відірвало башту. У Курській області морпіхи знищили БМП росіян з Javelin (відео)

В Курській області українські морпіхи знищили російську БМП. Для цього вони використовували переносний протитанковий комплекс Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 36-у окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook.

Внаслідок влучного влучання по БМП у неї відірвало башту.

На відео можна побачити, як російська БМП висадила групу російських окупантів. За мить ворожу техніку атакували українські захисники.

Бої у Курській області

Нагадаємо, українські захисники продовжують контролювати частину Курської області після вдалого наступу на початку серпня.

Зараз як "допомога" для російських окупантів у регіон прибули північнокорейські солдати. За інформацією США, зараз їх там - близько 8 тисяч.

Нещодавно видання The New York Times з посиланням на українського офіцера писало, що росіяни та північнокорейці можуть вже найближчим часом розпочати наступ у Курській області.

При цьому сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що українські захисники завдали удару по солдатам КНДР у Курській області.

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