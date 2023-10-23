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Відірвало башту. Військові розвідники відбили штурм РФ і знищили ворожий танк (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники на одній із найгарячіших ділянок фронту відбили ворожий штурм і знищили російський танк. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відірвало башту - воєнні розвідники на фронті знищили танк окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїни підрозділу спеціального призначення ГУР МО України "Артан" знищили російський танк на одній із найгарячіших ділянок фронту.

Розвідники спалили ворожу бронетехніку під час відбиття спроби російських загарбників штурмувати наші позиції.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.

Також військові Збройних сил України знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета.

Нещодавно українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк". Вона коштує понад 10 млн доларів.

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