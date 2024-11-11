Відібрали телефон та документи: у Тернопільській області розгорівся черговий скандал із ТЦК

Родичі затриманого працівниками ТЦК Романа Книшевича заявляють, що чоловіка зупинили для перевірки документів, а потім забрали до Чортківського ТЦК, відібравши мобільний телефон та особисті документи. Його третій день утримують у ТЦК, з 9 листопада.

Чоловіка зупинили для перевірки документів, коли він поїхав у робочих питаннях до Чорткова. Після цього йому запропонували пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Роман не заперечував, оскільки перебуває на обліку та вже проходив ВЛК, однак, за словами родича, йому не дали можливості пройти процедуру за встановленою процедурою, і примусово забрали до Чортківського ТЦК.

Згодом Романа перевезли до Тернополя для проходження додаткових обстежень – виявлені відхилення у стані здоров'я потребують подальшого обстеження. Після цього його повернули до Чорткова, але зв'язку з ним наразі немає.

Адвокат Романа Книшевича, Андрій Войнарський, заявив, що намагався побачити клієнта, але йому відмовили, пояснюючи, що ТЦК є режимним об'єктом. Войнарський викликав поліцію та подав заяву про незаконне утримання, проте поліцію також не допустили до чоловіка.

Що говорять у ТЦК та поліції

Тернопільська поліція проводить перевірку інциденту з Романом Книшевичем. У пресслужбі Тернопільського ТЦК зазначили, що особи, які не скористалися правом на відстрочку, підлягають мобілізації, а рішення про придатність до служби приймає ВЛК.

Речник поліції Тернопільщини підтвердив, що поліція виїхала на місце події, опитала свідків і внесла відомості до Єдиного журналу про правопорушення. Зараз правоохоронці проводять перевірку та обіцяють надати більше інформації після збору всіх необхідних даних.