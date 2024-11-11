Відібрали телефон та документи: у Тернопільській області розгорівся черговий скандал із ТЦК
У Тернопільській області розгорівся скандал навколо затримання місцевого жителя, якого, за словами рідних та адвоката, незаконно утримують у Чортківському Територіальному центрі комплектування (ТЦК) вже два дні. У ТЦК та поліції говорять, що все законно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "20 хвилин".
Родичі затриманого працівниками ТЦК Романа Книшевича заявляють, що чоловіка зупинили для перевірки документів, а потім забрали до Чортківського ТЦК, відібравши мобільний телефон та особисті документи. Його третій день утримують у ТЦК, з 9 листопада.
Чоловіка зупинили для перевірки документів, коли він поїхав у робочих питаннях до Чорткова. Після цього йому запропонували пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Роман не заперечував, оскільки перебуває на обліку та вже проходив ВЛК, однак, за словами родича, йому не дали можливості пройти процедуру за встановленою процедурою, і примусово забрали до Чортківського ТЦК.
Згодом Романа перевезли до Тернополя для проходження додаткових обстежень – виявлені відхилення у стані здоров'я потребують подальшого обстеження. Після цього його повернули до Чорткова, але зв'язку з ним наразі немає.
Адвокат Романа Книшевича, Андрій Войнарський, заявив, що намагався побачити клієнта, але йому відмовили, пояснюючи, що ТЦК є режимним об'єктом. Войнарський викликав поліцію та подав заяву про незаконне утримання, проте поліцію також не допустили до чоловіка.
Що говорять у ТЦК та поліції
Тернопільська поліція проводить перевірку інциденту з Романом Книшевичем. У пресслужбі Тернопільського ТЦК зазначили, що особи, які не скористалися правом на відстрочку, підлягають мобілізації, а рішення про придатність до служби приймає ВЛК.
Речник поліції Тернопільщини підтвердив, що поліція виїхала на місце події, опитала свідків і внесла відомості до Єдиного журналу про правопорушення. Зараз правоохоронці проводять перевірку та обіцяють надати більше інформації після збору всіх необхідних даних.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні поліція може затримувати військовозобов'язаних на запит ТЦК у рамках мобілізації. Зокрема, це відбувається, коли особа не з'явилася за повісткою.
Затримання можливе в кількох випадках. Наприклад, якщо людину зупиняють на блокпості для перевірки документів і згодом виявляється, що вона знаходиться у розшуку за запитом ТЦК. Також поліція може цілеспрямовано приїхати за адресою проживання людини для адміністративного затримання без перевірки документів.
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