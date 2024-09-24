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Для відданих фанатів: Volkswagen представив пікантний продукт та роздавав його безкоштовно

Фото: Volkswagen представив пікантний продукт та роздавав його безкоштовно (media.vw.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник відомий своїми фірмовими німецькими ковбасками, які мають власний каталожний заводський номер. Але Volkswagen пішов далі, і презентував фірмовий пікантний кетчуп до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Менеджери компанії безкоштовно роздавали пляшки фірмового кетчупу, який має фірмовий заводський номер 00010 ZDK-259-101. Випуском лімітованої серії пікантного соусу Volkswagen відсвяткував 75-річчя присутності на ринку США.

Незважаючи на те, що кетчуп Gewürz був створений ще у 1996 році, небагатьом пощастило отримати жадану пляшку приправи. До цього кетчуп використовувався виключно у кафе та їдальнях на заводах марки.

"Цього року ми відзначаємо більше ніж велику річницю продажу автомобілів. Ми вшановуємо історії, спогади, пристрасть і всі веселі та несподівані речі, які роблять Volkswagen тим брендом, яким він є сьогодні. Серед цікавих речей і наша приправа Gewürz Brand Ketchup", - зазначила представник Volkswagen of America Рейчел Залузек.

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