Відчувають кадровий голод? У РФ хочуть призивати із захворюваннями, які "не заважають" службі

У Міністерстві оборони Росії мають намір змінити вимоги до здоров'я для військової служби та дозволити закликати на службу з розширеним списком захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Повідомляється, що у відомстві заявили про необхідність "вдосконалення" організації проведення медичного огляду громадян під час мобілізації, які мають захворювання, які не мають суттєвого впливу на здатність виконувати обов'язки військової служби.

У Міноборони РФ також зазначили, що такого рішення дійшли зокрема з урахуванням досвіду ведення бойових дій в Україні.

Окупанти посилюють "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях

Як розповідав Центр національного спротиву, російські терористи ведуть приховану мобілізацію на окупованих територіях півдня України. Зокрема, у Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про те, що ворог проводить "призив" серед мешканців тимчасово окупованого міста Старобільськ Луганської області.

За даними партизанського руху "АТЕШ", терористи в Луганській області роздають повістки навіть шахтарям.

Також наприкінці листопада окупанти почали роздавати "повістки" працівникам комунальних підприємств у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.