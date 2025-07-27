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Відбійник прошив салон: водій загинув у страшній ДТП під Києвом (фото)

Фото: чоловік загинув у ДТП біля Бузової (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

У моторошній ДТП біля села Бузова на Київщині загинув чоловік. Його автівку прошив відбійник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

Як пояснили рятувальники, 26 липня о 17:42 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп, біля с. Бузова, Дмитрівської територіальної громади.  

До місця виклику направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ірпіня.

 

По прибуттю на місце виклику з’ясувалося, що внаслідок ДТП водій опинився затисненим у транспортному засобі.

Рятувальники за допомогою бензоріза та гідравлічного інструменту провели деблокацію тіла загиблого з пошкодженого автомобіля.

На місці події працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Причина ДТП наразі встановлюється.

Зауважимо, що вчора, 26 липня, стало відомо, що під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси й збив кількох глядачів, що перебували в огородженій зоні.

Внаслідок аварії троє людей загинули.

До того ДТП сталася неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, народний депутат Ярослав Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.

Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.

Також чим саме запам'ятався нардеп та що про нього відомо можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

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