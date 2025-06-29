При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко

При відбитті ворожої атаки в ніч на 29 червня трагічно загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Він встиг відвести літак від населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", - йдеться у повідомленні.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!" - заявили у Повітряних силах ЗСУ.

В ніч на 29 червня російські терористи випустили по Україні дрони та ракети різних типів. Як зазначили Повітряні сили, усього було понад 500 повітряних цілей.

Під ударом ворога були Миколаїв, Запоріжжя, Полтавська, Львівська, Черкаська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області. Росіяни били по критичній інфраструктурі та будинках, є постраждалі. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.