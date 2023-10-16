Відбірковий матч Євро-2024 у Бельгії зупинили через теракт: футболісти відмовилися грати

Футболісти збірної Швеції з футболу відмовилися виходити на другий тайм матчу проти збірної Бельгії після вбивства трьох футбольних фанів у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .
Після закінчення першого тайму командами було ухвалено спільне рішення про зупинення футбольного матчу. Також з метою безпеки через терористичну загрозу вболівальникам обох збірних рекомендують залишатись на стадіоні.
Також на тлі теракту Національний кризовий центр Бельгії підняв рівень терористичної небезпеки у місті до найвищого, максимального рівня.
Прем'єр-міністр бельгії Олександр Де Кроо також пов'язав стрілянину з тероризмом.
"Я щойно висловив щирі співчуття прем'єр-міністру Швеції у зв'язку з сьогоднішнім несамовитим нападом на шведських громадян у Брюсселі", - заявив Де Кроо.
Стрілянина в Брюсселі
Нагадаємо, що невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах недалеко від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі. Стрілянина відбулася недалеко від бульвару Іпр – в районі на північ від центру Брюсселя.
Згідно з джерелами, одну людину було застрелено в під'їзді будинку, ще двох було застрелено в таксі. Усі загиблі були громадянами Швеції.
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