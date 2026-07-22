Від родинної справи до лідера переробки олії в регіоні: як інвестиції масштабують бізнес

Для українського агробізнесу час простих рішень минув. Війна, дорогі енергоресурси та низька маржа сировини змушують виробників шукати нову модель розвитку.

У спільному спецпроєкті РБК-Україна з OTP Bank та Групою компаній Промавтоматика на прикладі підприємства “Грандлітоїл” показуємо, як пільговий агрокредит, глибока переробка соняшника та промислова СЕС під ключ дозволяють оптимізувати витрати, вийти на прямий експорт до ЄС і суттєво підвищити прибутковість вашого бізнесу.

ЕВОЛЮЦІЯ БІЗНЕСУ: ВІД РОДИННОГО ПОЛЯ ДО ГЛИБОКОЇ ПЕРЕРОБКИ

Фундаментом для створення бізнесу стало власне фермерське господарство із земельним банком до 1000 га. Саме наявність власної сировини підштовхнула власників до розвитку, і у 2016 році історія підприємства "Грандлітоїл" розпочалася з будівництва першого заводу в селі Дружне.

Починали з малого — переробляли 60 тонн власного насіння соняшнику на добу та отримували лише сиру олію. Згодом потужності пресування наростили до 100 тонн. Оскільки переробка дозволила суттєво підвищити маржинальність власного врожаю, виробник вирішив не зупинятися на досягнутому і масштабувати бізнес далі.

Через шість років агропереробник запустив другий завод — для рафінації та дезодорації олії в селі Чернятин потужністю 120 тонн на добу. Цей етап збігся з приходом у бізнес нового покоління. Поки фермерське господарство із земельним банком до 1000 га очолює батько, оперативне та стратегічне управління заводами повністю взяли на себе його донька і син.

Керівники переробного комплексу "Грандлітоїл" "Ми від самого початку розуміли: просто виробляти сиру олію недостатньо. Якщо хочеш будувати стабільний бізнес, орієнтований на міжнародні ринки, потрібно відповідати світовим стандартам і створювати кінцевий продукт із вищою доданою вартістю"

У виборі ніші орієнтувалися на специфіку регіону — соняшника навколо багато, що дає стабільну базу. Проте власна сировина покриває лише 10% потреб. Решту 90% компанія закуповує у місцевих фермерських господарств та агропідприємств у радіусі близько 50 км — за ринковими цінами. Саме орієнтація на розвиток локального ланцюга постачання та посилення економічної стійкості громад є важливим елементом підходів, які підтримує ЄБРР у межах програм фінансування малого та середнього бізнесу.

Щоб повністю завантажити лінії рафінації, родинний бізнес додатково закуповує сиру олію у 4–5 інших регіональних заводів. Робота має циклічний характер — у міжсезоння заводи зупиняють на планові ремонти.