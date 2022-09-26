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Від ракетного удару в Первомайському загинув підліток

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Харків, Понеділок 26 вересня 2022 15:15
Від ракетного удару в Первомайському загинув підліток Фото: від ракетного удару у Первомайському загинув підліток (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Від ракетного удару в Первомайському Харківської області, який РФ завдала по місту у понеділок, 26 вересня, загинула 15-річна дівчина-підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років, - розповів він. - Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди".

Оновлено 14.55. За даними мера Миколи Бакшеєва, підліток - не єдина жертва ракетного обстрілу Первомайського.

"Сьогодні відбулося ракетне влучання по цивільній інфраструктурі, зруйновані будинки, є загиблі, серед яких 15-річна дівчинка", - розповів він.

За його словами, також зруйнована цивільна інфраструктура, з чим пов'язана відсутність водопостачання в приватному секторі.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області. Удар прийшовся по об'єкту цивільної інфраструктури. Крім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки, через аварійну ситуацію тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста.

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