Від ракетного удару в Первомайському загинув підліток

Від ракетного удару в Первомайському Харківської області, який РФ завдала по місту у понеділок, 26 вересня, загинула 15-річна дівчина-підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років, - розповів він. - Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди".

Оновлено 14.55. За даними мера Миколи Бакшеєва, підліток - не єдина жертва ракетного обстрілу Первомайського.

"Сьогодні відбулося ракетне влучання по цивільній інфраструктурі, зруйновані будинки, є загиблі, серед яких 15-річна дівчинка", - розповів він.

За його словами, також зруйнована цивільна інфраструктура, з чим пов'язана відсутність водопостачання в приватному секторі.