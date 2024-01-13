"Від ракет так вмирають". Фігурист промовисто нагадав Європі про вбивства українців

22-річний фігурист у довільній програмі Євро-2024 вийшов у білій сорочці з "плямою крові" в районі серця. Виступ українця став продовженням короткої програми, де він показав історію вбитої ракетою дитини та її батька, який змушений жити з цим горем далі.

"Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю", – розкрив значення символів сам Шмуратко.

Молодий українець пояснив свій підхід бажанням на світовий рівень сприйняття. Разом із хореографом Михайлом Лейбою він прагне доступно донести очевидні речі для широкої аудиторії. Багаторазовий чемпіон України пообіцяв надалі використовувати пам'ятній образи.

За свій виступ Шмуратко отримав 140,70 балів. У довільній програмі він посів 12-те місце, а загалом фінішував на 14-й сходинці. Чемпіоном Європи став француз Адам Сяо Хім Фа, який тріумфував і в короткій, і в довільній програмах.