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"Від ракет так вмирають". Фігурист промовисто нагадав Європі про вбивства українців

Фото: Іван Шмуратко доступно пояснив реалії війни (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українець Іван Шмуратко зразково скористався можливістю показати аудиторії чемпіонату Європи з фігурного катання 2024 року жахи війни Росії проти України. Турнір відбувається в литовському Каунасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

22-річний фігурист у довільній програмі Євро-2024 вийшов у білій сорочці з "плямою крові" в районі серця. Виступ українця став продовженням короткої програми, де він показав історію вбитої ракетою дитини та її батька, який змушений жити з цим горем далі.

"Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю", – розкрив значення символів сам Шмуратко.

Молодий українець пояснив свій підхід бажанням на світовий рівень сприйняття. Разом із хореографом Михайлом Лейбою він прагне доступно донести очевидні речі для широкої аудиторії. Багаторазовий чемпіон України пообіцяв надалі використовувати пам'ятній образи.

За свій виступ Шмуратко отримав 140,70 балів. У довільній програмі він посів 12-те місце, а загалом фінішував на 14-й сходинці. Чемпіоном Європи став француз Адам Сяо Хім Фа, який тріумфував і в короткій, і в довільній програмах.

 

 

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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фігурист