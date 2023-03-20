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Від підриву на російській міні у Херсонській області загинув чоловік

Фото: від підриву на російській міні у Херсонській області загинув чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 20 березня, на російській міні підірвався житель Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"У лісосмузі за селом Станіслав на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через тяжкі травми він загинув на місці.

"Дуже прошу всіх мешканців Херсонської області бути обережними. Не відвідуйте місця, де ще не працювали вибухотехніки", - написав голова області.

Нагадаємо, що житель Херсонської області сьогодні, 20 березня, підірвався на ворожій вибухівці. Чоловік отримав важку травму.

У селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі поранення.

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