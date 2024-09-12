Від отриманих на фронті поранень помер екс-радник голови СБУ Ярослав Антоняк: деталі

У четвер, 12 вересня, після тяжкого поранення на фронті й тривалого лікування у шпиталі помер державний і громадський діяч, волонтер і військовослужбовець Ярослав Антоняк.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та життєвий шлях захисника України.

Повідомлення про смерть

Про смерть військовослужбовця повідомили на сторінці організації "Громадська варта" у Facebook.

"Важка й непоправна втрата! Сьогодні, 12 вересня 2024 року, у шпиталі після важкого поранення на фронті й тривалого лікування відійшов у Вічність Ярослав Антоняк", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що він був державним і громадським діячем, волонтером, націоналістом, воїном.

"Вічна й світла Пам'ять і Царство Небесне! Щирі співчуття рідним і близьким та всім побратимам. Герої не вмирають! Смерть московським виродкам до останнього. Висловлюємо глибоке співчуття дружині Світлані, синові Костянтину, рідним, близьким та побратимам. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", - додали у громадській організації.

Про трагічну подію повідомив також політик Олег Медуниця.

"Коли у друзів гинуть сини, важко співчувати. Одразу уявляєш себе у подібній ситуації. Уявляєш біль, емоції... Але ти уявляєш, а вони переживають це прямо зараз. Тримайся, друже Юрко Антоняк, твій син жив, як герой, і помер як герой. На щиті! Прийми співчуття. Хай з Богом спочиває", - написав він у своєму Facebook і опублікував світлину Ярослава.

Публікація Медуниці (скриншот: facebook.com/oleg.medunitsya)

Основне про життя й досягнення захисника України

Згідно з інформацією "Громадської варти", Ярослав Антоняк народився 29 листопада 1981 року в місті Львів.

Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та КНЕУ імені Вадима Гетьмана (став магістром права та міжнародної економіки).

Був ініціатором та автором низки національно-патріотичних видавничих та відеопроектів.

Від початків національного відродження - учасник таборування СУМ (Спілки української молоді), учасник Революції Гідності, Лицар відзнаки "Гвардія революції" (Залізний хрест Майдану).

Антоняк працював на Львівській регіональній митниці, був приватним підприємцем.

Від перших днів російсько-української війни - активний волонтер, засновник та активіст ГО "Громадська варта", "Допоможи фронту" інших громадських та волонтерських ініціатив.

З 2014 до 2019 року був також радником голови СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення московських загарбників в Україну - добровольцем вступив до лав 103 бригади Територіальної оборони ЗСУ (був лейтенантом ЗСУ).

4 травня 2024 року був важко поранений під час виконання бойового завдання з захисту Вітчизни.

Лікарі понад 4 місяці боролися за його життя, проте, на жаль, отримані Антоняком травми виявилися занадто складними.

Допис ГО "Громадська варта" (скриншот: facebook.com/hromvarta)