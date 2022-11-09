UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від автомобіля Стремоусова нічого не залишилось. ЗМІ показали фото з місця ДТП

Фото: Від автомобіля Стремоусова нічого не залишилось (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Так званий "заступник губернатора Херсонської області" Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Автомобіль колаборанта розірвало на шматки, проте його водій залишився живим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Фрагменти броньованого позашляховика, в якому знаходився Стремоусов, розкидані на відстані кількох десятків метрів уздовж траси", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють російські ЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр. Водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

"Позашляховик Стремоусова сильно пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі", - заявив російський журналіст.

За його словами, колаборант Стремоусов рухався з Херсону до Мелітополя. Особистий водій Кирила Стремоусова залишився живим. Як зазначається, він і повідомив російські ЗМІ про загибель колаборанта.

Нагадаємо, що сьогодні російські ЗМІ заявили про смерть колаборанта Стремоусова.

Ще у понеділок Стремоусов заявляв про завершення так званої "евакуації" з Херсона. 7 листопада, з правого берега Дніпра пішов останній теплохід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонМелітопольХерсонська областьВійна в Україні