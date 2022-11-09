Від автомобіля Стремоусова нічого не залишилось. ЗМІ показали фото з місця ДТП

Так званий "заступник губернатора Херсонської області" Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Автомобіль колаборанта розірвало на шматки, проте його водій залишився живим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

За його словами, колаборант Стремоусов рухався з Херсону до Мелітополя. Особистий водій Кирила Стремоусова залишився живим. Як зазначається, він і повідомив російські ЗМІ про загибель колаборанта.

Як повідомляють російські ЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр. Водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

"Фрагменти броньованого позашляховика, в якому знаходився Стремоусов, розкидані на відстані кількох десятків метрів уздовж траси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські ЗМІ заявили про смерть колаборанта Стремоусова.

Ще у понеділок Стремоусов заявляв про завершення так званої "евакуації" з Херсона. 7 листопада, з правого берега Дніпра пішов останній теплохід.

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