Від A.1 до FLiRT. В МОЗ розповіли, як вчені придумували назву для штамів COVID-19

Усе почалося з двох перших форм вірусу - А і В, які були виявлені в Китаї наприкінці 2019 року. Ці форми продовжували розповсюджуватися і мутувати, утворюючи нові варіанти та субваріанти. Для їхнього позначення вчені використовували такі позначення, як A.1, B.2.27, B.1.351 тощо.

Однак ці технічні назви були складними для розуміння звичайними людьми. Тому для спрощення сприйняття почали використовувати назви, що вказують на країну чи регіон, де ці варіанти були вперше виявлені, наприклад, "британський" чи "південноафриканський" варіанти.

Географічні назви варіантів COVID-19, хоч і спрощували розуміння, могли призвести до стигматизації країн. Тому у 2021 році ВООЗ впровадила нову систему іменування, використовуючи літери грецького алфавіту для варіантів, що становлять значну загрозу. Так з'явилися назви "Альфа", "Бета", "Гамма" і "Дельта".

Коли з'явився варіант "Омікрон", система стала менш ефективною. Омікрон об'єднав багато варіантів і субваріантів, які легко передавалися і могли обходити імунітет, що призвело до плутанини. Наприклад, субваріант XBB.1.5, який швидко поширювався, отримав назву "Кракен", на честь міфічного морського чудовиська, щоб краще інформувати громадськість про загрозу.

Останньою неофіційною назвою, яка стала відома і в Україні, є "Пірола" (BA.2.86). Цей субваріант отримав таку назву не через його поширеність, як у випадку з "Кракеном", а через наявність 30 мутацій.

Назва FLiRT - це наукове позначення мутацій у шиповому білку (S-білку) вірусу SARS-CoV-2. Мутовані позиції F456L, V1104L та R346T в цьому білку можуть допомагати вірусу краще уникати імунного захисту.