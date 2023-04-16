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Вибухівку портфелем відбив охоронець. З'явилося відео замаху на прем'єра Японії

Фото: лхоронець прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди героїчно врятував його під час замаху на життя (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Охоронець прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди героїчно врятував його під час замаху на життя. Він відштовхнув портфелем та ногою вибуховий пристрій, який був кинутий у бік політика.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео опубліковано у Twitter одного з японських каналів.

На опублікованих кадрах видно, як охоронець помічає предмет, кинутий у прем'єра. Він миттєво відреагував на це і відштовхнув небезпечний пристрій спочатку ногою, а потім прикриває Кісіду.

Він розкриває спеціальну валізу та відводить японського прем'єра у бік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 15 квітня, біля місця публічного виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди стався вибух, голову уряду евакуювали.

На щастя прем'єр Японії не постраждав. Однак на місці події майже відразу було затримано 24-річного чоловіка, підозрюваного у скоєнні вибуху.

Раніше ми писали, що уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали для виробництва дронів.

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ЯпоніяВибух