Вибухівка влетіла прямо у кузов. Прикордонники знищили вантажівку окупантів (відео)

Українські прикордонники за допомогою дрону підірвали ворожу вантажівку, яка везла, мабуть, важливий вантаж. Вибухівка влетіла прямо в кузов КамАЗу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники "Сталевого кордону" виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів", - йдеться в повідомленні. Зокрема, оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов КамАЗу вибуховий "подарунок". Втрати Росії в Україні Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових. Зокрема, тільки за сьогодні вдалося знищити 44 одиниці автотехніки противника. Вчора цей показник дорівнював 43 одиниці автомобільної техніки.