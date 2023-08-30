Вибухівка влетіла прямо у кузов. Прикордонники знищили вантажівку окупантів (відео)
Українські прикордонники за допомогою дрону підірвали ворожу вантажівку, яка везла, мабуть, важливий вантаж. Вибухівка влетіла прямо в кузов КамАЗу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Прикордонники "Сталевого кордону" виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов КамАЗу вибуховий "подарунок".
Втрати Росії в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових. Зокрема, тільки за сьогодні вдалося знищити 44 одиниці автотехніки противника. Вчора цей показник дорівнював 43 одиниці автомобільної техніки.
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