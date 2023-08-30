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Вибухівка влетіла прямо у кузов. Прикордонники знищили вантажівку окупантів (відео)

Україна, Середа 30 серпня 2023 12:20
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Вибухівка влетіла прямо у кузов. Прикордонники знищили вантажівку окупантів (відео) Фото: прикордонники знищили вантажівку окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники за допомогою дрону підірвали ворожу вантажівку, яка везла, мабуть, важливий вантаж. Вибухівка влетіла прямо в кузов КамАЗу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники "Сталевого кордону" виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов КамАЗу вибуховий "подарунок".

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових. Зокрема, тільки за сьогодні вдалося знищити 44 одиниці автотехніки противника. Вчора цей показник дорівнював 43 одиниці автомобільної техніки.

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