Вибух на військовому заводі Rheinmetall в Іспанії: у компанії виключили теракт

"Компанія не бачить доказів атаки", - заявили в Rheinmetall у відповідь на запит про коментарі, додавши, що місцева влада розслідує причини вибуху.

За даними Rheinmetall, у результаті інциденту постраждали шість осіб: один - у тяжкому стані, інший - середньої тяжкості, а четверо отримали легкі травми.

Дочірня компанія Rheinmetall виробляє порох для військових і цивільних потреб на заводі в Джавалі-Вієхо, де працюють 427 людей.

"Виробничі потужності не постраждали внаслідок інциденту, і виробничих втрат не очікується", - додали в компанії.