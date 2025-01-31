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Вибух на військовому заводі Rheinmetall в Іспанії: у компанії виключили теракт

Європа, П'ятниця 31 січня 2025 18:35
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Вибух на військовому заводі Rheinmetall в Іспанії: у компанії виключили теракт Фото: вибух на військовому заводі Rheinmetall в Іспанії не був терактом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Немає жодних доказів того, що вибух на заводі Rheinmetall з виробництва боєприпасів в Іспанії, був терактом. Під час НП постраждали шестеро людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Компанія не бачить доказів атаки", - заявили в Rheinmetall у відповідь на запит про коментарі, додавши, що місцева влада розслідує причини вибуху.

За даними Rheinmetall, у результаті інциденту постраждали шість осіб: один - у тяжкому стані, інший - середньої тяжкості, а четверо отримали легкі травми.

Дочірня компанія Rheinmetall виробляє порох для військових і цивільних потреб на заводі в Джавалі-Вієхо, де працюють 427 людей.

"Виробничі потужності не постраждали внаслідок інциденту, і виробничих втрат не очікується", - додали в компанії.

Вибух на заводі Rheinmetall в Іспанії

В Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall 30 січня. Шестеро людей отримали поранення.

Компанія відома своїм співробітництовом в сфері виробництва зброї в Україні. Так, відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них вже працює.

Нагадаємо, у травні 2024 року у Німеччині сталася пожежа у домі глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Її влаштували ліві екстремісти за допомогу Україні.

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Іспанія Rheinmetall Вибух
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