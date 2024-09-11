Вибух на стадіоні в Києві: страйкбольну гранату кинув 16-річний юнак

Правоохоронці знайшли 16-річного підлітка, який вчора, 10 вересня, кинув страйкбольну гранату на стадіоні у Солом'янському районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Національної поліції у м. Києві.
Інцидент стався близько 19:30.
На стадіоні знаходилося багато дітей, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Лише один 17-річний хлопець звернувся до медиків через гостру реакцію на стрес.
Правоохоронці знайшли винного, яким виявився 16-річний юнак, який проживав неподалік.
Повідомляється, імітаційний боєприпас підліток придбав місяць тому. Він пояснив свої дії тим, що хотів пожартувати таким чином та налякати присутніх.
Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Правоохоронці повідомили, що санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.
Фото: юнак, який кинув страйкбольну гранату на стадіон у Солом'янському районі Києва ввечері 10 вересня (t.me gunpKyiv)
Повідомлення про вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці з'явилися вчора, 10 вересня. Поліцейські оперативно прибули на місце та почали розслідувати обставини події. Вже ввечері того ж дня правоохоронці повідомили, що вибух відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати.
На місці інциденту окрім слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції працювали вибухотехніки та медики.
Нагадаємо, що ввечері 14 серпня в одному з київських кафе, що було розташовне на вулиці Рейтарської, стався вибух. Він відбувся внаслідок спрацювання учбової гранати. Обійшлося без поранених.
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