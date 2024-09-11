ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибух на стадіоні в Києві: страйкбольну гранату кинув 16-річний юнак

Середа 11 вересня 2024 18:30
UA EN RU
Вибух на стадіоні в Києві: страйкбольну гранату кинув 16-річний юнак Фото: шеврон Нацполіції (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Правоохоронці знайшли 16-річного підлітка, який вчора, 10 вересня, кинув страйкбольну гранату на стадіоні у Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Національної поліції у м. Києві.

Інцидент стався близько 19:30.

На стадіоні знаходилося багато дітей, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Лише один 17-річний хлопець звернувся до медиків через гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці знайшли винного, яким виявився 16-річний юнак, який проживав неподалік.

Повідомляється, імітаційний боєприпас підліток придбав місяць тому. Він пояснив свої дії тим, що хотів пожартувати таким чином та налякати присутніх.

Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Правоохоронці повідомили, що санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Вибух на стадіоні в Києві: страйкбольну гранату кинув 16-річний юнак

Фото: юнак, який кинув страйкбольну гранату на стадіон у Солом'янському районі Києва ввечері 10 вересня (t.me gunpKyiv)

Що передувало

Повідомлення про вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці з'явилися вчора, 10 вересня. Поліцейські оперативно прибули на місце та почали розслідувати обставини події. Вже ввечері того ж дня правоохоронці повідомили, що вибух відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати.

На місці інциденту окрім слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції працювали вибухотехніки та медики.

Нагадаємо, що ввечері 14 серпня в одному з київських кафе, що було розташовне на вулиці Рейтарської, стався вибух. Він відбувся внаслідок спрацювання учбової гранати. Обійшлося без поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух
NEWS
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ