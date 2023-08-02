Вибух у Пенсійному фонді Марганця: з'явились подробиці НП

"Це був відвідувач Пенсійного фонду, який був незадоволений з якихось питань. Він взяв заручницю і коли зрозумів, що в нього нічного не виходить, то відпустив її та підірвав гранату",- розповів він.

За його даними, з осколковими пораненнями він наразі знаходиться у лікарні.

Стан його стабільний, з ним конвой. За скоєне йому загрожує ув'язнення. Де він узяв гранату буде встановлено в рамках слідчих дій. Зараз із ним працюють лікарі та правоохоронні органи", - додав Орлов.

Вибух у ПФУ Марганця Дніпропетровської області

У Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух у середу, 2 серпня. Чоловік зайшов туди, погрожуючи гранатою та узяв в заручники жінку. На місце приїхали правоохоронці. Після спілкування з поліцейськими, він відпустив заручницю і підірвав боєприпас, отримавши поранення.