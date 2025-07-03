Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"

Сьогодні у центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав вибух. Повідомляється, що внаслідок інциденту загинув колишній "очільник міста" Маноліс Пілавов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Як зазначає російське видання, оперативні служби розповіли, що від вибуху в центрі міста загинув "екс-глава" Луганська Пілавов.

Що відомо про Пілавова

Маноліс Пілавов народився 24 березня 1964 року. Упродовж багатьох років обіймав посади в органах місцевого самоврядування Луганська та займався управлінською діяльністю в комунальній сфері.

У 1990-1998 роках очолював ЖЕУ №3 житлово-експлуатаційного об’єднання Ленінського району, житлово-експлуатаційні об’єднання Кам'янобродського та Жовтневого районів, а також працював заступником начальника управління житловим господарством Луганського міськвиконкому.

Був генеральним директором ОКП "Луганськвода".

Працював заступником голови Кам’янобродської райради Луганська, а згодом обіймав посаду першого заступника Луганського міського голови.

У 2010 році був обраний депутатом Жовтневої районної у місті Луганську ради від Партії регіонів. У вересні 2014 року Пілавов агітував у дворах Луганська на підтримку так званої "Луганської народної республіки" та брав участь у публічних заходах, організованих окупаційною адміністрацією.

З 2014 року обіймав посаду так званого "голови Адміністрації Луганська".

Варто відзначити, що колаборант Пілавов з 2015 року перебував у розшуку.

Його звинувачували по трьох статтях:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади);

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

cтворення терористичної групи чи терористичної організації.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський ввів проти нього санкції терміном на три роки. Вже 19 жовтня 2022 року указом президента України Маноліс Пілавов був включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони як особа, яка прямо або опосередковано підтримала збройну агресію Росії проти України.