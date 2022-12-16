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Постріл з гранатомета, подарованого в Україні: відомо про 3 поранених польських поліцейських

Фото: відомо про трьох поранених через вибух гранатомета з України у Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок вибуху гранатомета, подарованого головнокомандувачу поліції Польщі під час візиту в Україну, витрачали 3 особи. Серед них і сам голова поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Польські ЗМІ повідомляють, що командир Ярослав Шимчик сам випадково вистрілив із нього у своєму кабінеті.

Внаслідок пригоди Шимчика було поранено та доставлено до лікарні. Розслідуванням уже зайнялася польська прокуратура.

Троє людей, у тому числі Шимчик, отримали поранення, при цьому подробиць про можливі травми не повідомлялося.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один із керівників українських служб. Його госпіталізували.

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Польща