Постріл з гранатомета, подарованого в Україні: відомо про 3 поранених польських поліцейських

Внаслідок вибуху гранатомета, подарованого головнокомандувачу поліції Польщі під час візиту в Україну, витрачали 3 особи. Серед них і сам голова поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Троє людей, у тому числі Шимчик, отримали поранення, при цьому подробиць про можливі травми не повідомлялося.

Внаслідок пригоди Шимчика було поранено та доставлено до лікарні. Розслідуванням уже зайнялася польська прокуратура.

Польські ЗМІ повідомляють, що командир Ярослав Шимчик сам випадково вистрілив із нього у своєму кабінеті.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один із керівників українських служб. Його госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.