Вибух гранати у Львові: з'явилися подробиці нічного інциденту

"31 березня близько 22:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН.

"Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами", - розповіли в поліції.

Повідомляється, що слідчі вже відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до 15 років. Розслідування триває.

Нагадаємо, вночі стало відомо про те, що у Львові прогримів вибух. Як згодом стало відомо - в одній з квартир вибухнула граната.

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