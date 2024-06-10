Вибух гранати у Києві: стали відомі мотиви злочину, скільки років загрожує затриманому

Як стало відомо напередодні, вибуховий пристрій кинув у бік будинку місцевий житель 1977 року народження, після чого втік з місця події. Це сталося увечері у неділю, 9 червня.

Внаслідок вибуху постраждала 36-річна жінка, яка в цей час проходила вулицею. Вона отримала осколкове поранення руки. Після надання медичної допомоги, лікарі відпустили її до дому.

"Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначають у Нацполіції.

Повідомляється, що наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами.

"Згідно санкції інкримінуємо статті, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.