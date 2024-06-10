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Вибух гранати у Києві: стали відомі мотиви злочину, скільки років загрожує затриманому

Україна, Понеділок 10 червня 2024 09:29
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Вибух гранати у Києві: стали відомі мотиви злочину, скільки років загрожує затриманому Фото: чоловік кинув гранату у багатоповерхівку в Києві (ілюстративне фото facebook-com-UA-National-Police)
Автор: Ярослава Борзова

Чоловік, який кинув гранату у багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва, не поділив квартиру із рідним братом. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу столичної Нацполіції.

Як стало відомо напередодні, вибуховий пристрій кинув у бік будинку місцевий житель 1977 року народження, після чого втік з місця події. Це сталося увечері у неділю, 9 червня.

Внаслідок вибуху постраждала 36-річна жінка, яка в цей час проходила вулицею. Вона отримала осколкове поранення руки. Після надання медичної допомоги, лікарі відпустили її до дому.

"Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначають у Нацполіції.

Повідомляється, що наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами.

"Згідно санкції інкримінуємо статті, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Інциденти із вибухами гранат у Києві

Також нещодавно у ніч проти 28 квітня в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі через вибух гранати постраждали двоє чоловіків.

Напередодні у Голосіївському районі Києва аналогічний випадок призвів до фатальних наслідків - тоді загинув чоловік 1968 року народження. Попередні дані вказували на самогубство.

Крім того, у грудні минулого року у приватному секторі Подільського району Києва через вибух гранати загинув киянин 1950 року народження.

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