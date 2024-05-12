Вибух гранати у Броварах: з'явились нові подробиці

Так, за даними поліції, правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку.

Як все сталося

Поліцейські Броварського управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Що відомо про стан поліцейського та підривника

На 12 травня поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.

"Внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Загрози його життю і здоровʼю немає. Також поранення отримав і сам 37-річний правопорушник, а саме травму лівої ноги та обох рук", - зазначили у поліції.

Підозра

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.