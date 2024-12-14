Вибух у Дніпрі. Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті

Підозрюваного розшукали та затримали за кілька годин в ході оперативних заходів поліції та СБУ. За даними поліції, попередньо, підозрюваний діяв за вказівками спецслужб Росії.

Як повідомили в СБУ, наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.

"Унаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них двоє поліцейських. Потерплі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя", - додали в поліції.

Наразі подію кваліфіковано як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

"Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії", - резюмували правоохоронці.