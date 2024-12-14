Вибух у Дніпрі був терактом, загинув військовий, - джерело

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що в місті пролунав вибух. Місцеві ЗМІ писали, що, ймовірно, підірвали автомобіль.

Станом на зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що у листопаді цього року в Україні була зафіксована хвиля диверсій з підривами проти силовиків. Зловмисники використовували вибухівку, щоб спричинити підриви.

РБК-Україна зібрало всі схожі інциденти в окремому матеріалі.

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