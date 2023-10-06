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Вибух був за 20 метрів. У Туреччині розкрили деталі інциденту з судном у Чорному морі

Фото: у Туреччині розкрили деталі інциденту з судном у Чорному морі (marinetraffic.com)
Автор: Іван Носальський

Біля турецького вантажного судна, яке прямувало Чорним морем до українського порту Ізмаїл, пролунав вибух.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters розповіли у турецькому Управлінні з питань мореплавання.

"Вибух стався за 15-20 метрів за судном Kafkametler, що прямував до порту Ізмаїл з порту Батумі, коли він курсував біля берегів Румунії", - підкреслили у відомстві.

Там уточнили, що після перевірки стану судна воно продовжило прямувати до українського порту. При цьому немає жодних доказів того, що вибух був спричинений міною.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, видання Reuters з посиланням на неназвані джерела повідомило про підрив турецького вантажного судна Kafkametler на морській міні у Чорному морі.

За інформацією журналістів, судно зазнало незначних пошкоджень, а екіпаж не постраждав.

При цьому пізніше речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук спростував цю інформацію, зазначивши, що пошкоджень на турецькому судні немає, тому інформація про підрив на міні неправдива.

 

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Черное мореІзмаїлТурция