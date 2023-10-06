Вибух був за 20 метрів. У Туреччині розкрили деталі інциденту з судном у Чорному морі

"Вибух стався за 15-20 метрів за судном Kafkametler, що прямував до порту Ізмаїл з порту Батумі, коли він курсував біля берегів Румунії", - підкреслили у відомстві.

Там уточнили, що після перевірки стану судна воно продовжило прямувати до українського порту. При цьому немає жодних доказів того, що вибух був спричинений міною.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, видання Reuters з посиланням на неназвані джерела повідомило про підрив турецького вантажного судна Kafkametler на морській міні у Чорному морі.

За інформацією журналістів, судно зазнало незначних пошкоджень, а екіпаж не постраждав.

При цьому пізніше речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук спростував цю інформацію, зазначивши, що пошкоджень на турецькому судні немає, тому інформація про підрив на міні неправдива.