Вибух був за 20 метрів. У Туреччині розкрили деталі інциденту з судном у Чорному морі
Біля турецького вантажного судна, яке прямувало Чорним морем до українського порту Ізмаїл, пролунав вибух.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters розповіли у турецькому Управлінні з питань мореплавання.
"Вибух стався за 15-20 метрів за судном Kafkametler, що прямував до порту Ізмаїл з порту Батумі, коли він курсував біля берегів Румунії", - підкреслили у відомстві.
Там уточнили, що після перевірки стану судна воно продовжило прямувати до українського порту. При цьому немає жодних доказів того, що вибух був спричинений міною.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, видання Reuters з посиланням на неназвані джерела повідомило про підрив турецького вантажного судна Kafkametler на морській міні у Чорному морі.
За інформацією журналістів, судно зазнало незначних пошкоджень, а екіпаж не постраждав.
При цьому пізніше речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук спростував цю інформацію, зазначивши, що пошкоджень на турецькому судні немає, тому інформація про підрив на міні неправдива.
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