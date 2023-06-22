Вибух у багатоповерхівці Києва: все, що відомо про трагедію та її наслідки

Як це сталося

Вибух у 16-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі по вул. Малишка стався сьогодні близько 03:45. Після чого там спалахнула пожежа площею 250 квадратів. Сильне полум'я охопило кілька поверхів, яке вже після 08:10 ранку вдалося загасити.

"Сьогодні о 03:32 надійшло повідомлення про вибух у 16-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі Києва. О 03:44 рятувальники почали евакуацію людей та гасіння пожежі", - повідомив під час брифінгу речник ДСНС Олександр Хорунжий.

Як відомо, внаслідок вибуху сталося руйнування кількох поверхів, зруйновано 4 квартири та ще шість пошкоджено. Для постраждалих людей уже визначили місця тимчасового проживання.

Зараз на місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів.

Названа імовірна причина вибуху

За попередніми даними, які озвучили в Київській міській військовій адміністрації та Нацполіції, вибух у столичній багатоповерхівці стався через витік газу. Втім, точні причини ще встановлюють.

"На місці працюють поліція, КАРС, медики, психологи та інші служби. Причини вибуху встановлююся. Одна з версій - витік газу", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Тим часом місцеві жителі висувають і свою версію. Вони припускають, що інцидент могла спровокувати вибухівка. Інші ж кажуть, що вибух стався через газові балони, які тримали мешканці однієї з квартир.

Варто зауважити, що речник КМВА Михайло Шаманов виключив версію з підривом газового балона. За його словами, попередньо, будинок був газифікований.

"Наскільки я розумію, так чи інакше, він був газифікований. Я не експерт, але вибух такої сили від газового балона навряд чи міг би відбутися", - сказав він в ефірі телемарафону.

Своєю чергою в мерії закликають дочекатися висновку фахівців, які остаточно встановлять причину вибуху.

Є жертви та постраждалі

Після того, як працівники ДСНС прибули на місце події вони не лише взялися до гасіння пожежі, а й розпочали пошуково-рятувальні роботи, які тривають і до цього часу.

На початку рятувальної операції було евакуйовано 18 осіб, а згодом двоє людей врятовано. Також відомо про 3 загиблих людей та п'ятеро постраждалих (з них троє - госпіталізовано).

Біля будинку для евакуйованих мешканців працює "автобус незламності".

Для Києва це не перша така трагедія

Як нагадав начальник КМВА Сергій Попко, практично рівно три роки тому, 21 червня 2020-го, в Дарницькому районі також стався вибух в багатоповерховому будинку. Тоді загинуло 5 п'ятеро людей.

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