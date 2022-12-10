UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибух у багатоповерхівці Києва: у ДСНС розповіли подробиці НП

Фото: у Києві у багатоповерхівці стався вибух та пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у житловому багатоповерховому будинку у Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі та займання. Столичні рятувальники евакуювали 10 людей із будівлі, а пожежа була загашена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

НП сталася у суботу, 10 грудня, у 24-поверхівці за адресою вулиця Паньківська, 20.

Повідомлення про вибух надійшло до Головного управління ДСНС України у Києві о 16:50.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що в одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора", - йдеться у повідомленні. повідомленні.

Рятувальники також вивели із верхніх поверхів 10 осіб на безпечну відстань.

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, були пошкоджені меблі, побутова техніка, закопчені стіни та стеля, розповіли у столичному ДСНС. Крім того, було пошкоджено автомобіль, припаркований поряд.

Ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

Пожежа локалізована о 17:24 та ліквідована о 17:31 на площі 10 квадратних метрів.

У ДСНС уточнили, що на місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 особи особового складу.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня в Голосіївському районі Києва в кіоску їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон і постраждали п'ятеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДСНСВибух