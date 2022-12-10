Вибух у багатоповерхівці Києва: у ДСНС розповіли подробиці НП

НП сталася у суботу, 10 грудня, у 24-поверхівці за адресою вулиця Паньківська, 20.

Повідомлення про вибух надійшло до Головного управління ДСНС України у Києві о 16:50.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що в одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора", - йдеться у повідомленні. повідомленні.

Рятувальники також вивели із верхніх поверхів 10 осіб на безпечну відстань.

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, були пошкоджені меблі, побутова техніка, закопчені стіни та стеля, розповіли у столичному ДСНС. Крім того, було пошкоджено автомобіль, припаркований поряд.

Ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

Пожежа локалізована о 17:24 та ліквідована о 17:31 на площі 10 квадратних метрів.

У ДСНС уточнили, що на місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 особи особового складу.