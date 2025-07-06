Теракт в Одесі: диверсант намагався ліквідувати працівника оборонного заводу

Зазначається, що в суботу, 5 липня, в Одесі було затримано підозрюваного у вчиненні терористичного акту - підриву автомобіля, за кермом якого перебував працівник підприємства, що займається оборонними замовленнями.

Завдяки оперативній та злагодженій роботі прокуратури, територіальними підрозділами СБУ та Нацполіції в Одеській області, було затримано особу, яка, ймовірно, заклала вибуховий пристрій під сидіння автомобіля.

Ним виявився завербований російськими спецслужбами раніше засуджений 22 річний мешканець Запорізької області.

Фото: Офіс генерального прокурора (t.me/pgo_gov_ua/30903)

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.