Теракт в Одесі: диверсант намагався ліквідувати працівника оборонного заводу
Організатор суботнього підриву автомобіля в Одесі, намагався ліквідувати працівника підприємства оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
Зазначається, що в суботу, 5 липня, в Одесі було затримано підозрюваного у вчиненні терористичного акту - підриву автомобіля, за кермом якого перебував працівник підприємства, що займається оборонними замовленнями.
Завдяки оперативній та злагодженій роботі прокуратури, територіальними підрозділами СБУ та Нацполіції в Одеській області, було затримано особу, яка, ймовірно, заклала вибуховий пристрій під сидіння автомобіля.
Ним виявився завербований російськими спецслужбами раніше засуджений 22 річний мешканець Запорізької області.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
"Автомобільний" теракт в Одесі
Вранці у суботу, 5 липня, в Одесі вибухнув автомобіль Opel.
Внаслідок інциденту постраждав 30-річний чоловік, що перебував у салоні. На щастя, потерпілий вижив йому надається медична допомога.
СБУ порушила кримінальне провадження за статтею про спробу вчинення терористичного акту.
Згодом правоохоронці затримали підозрюваного в організації диверсії.
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