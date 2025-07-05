Вибух авто в Одесі: СБУ відкрила справу про теракт

Вибух авто в Одесі

Зранку 5 липня в Одесі пролунав вибух. Як стало відомо, вибухнуло авто на вулиці Варненській в Київському районі Одеси.

Поліція повідомила, що вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

При цьому місцеві ЗМІ пишуть, що нібито постраждалий - це військовослужбовець, а машину підірвали, як тільки чоловік сів в автомобіль.

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