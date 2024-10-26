На виборах у Грузії фіксують бійки і масові вкиди бюлетенів: відео

На парламентських виборах у Грузії фіксують масові фальсифікації та перші бійки. Спостерігачі також помітили випадки видачі кількох бюлетенів на виборця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн".

Так, на виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі зафіксували масовий вкид бюлетенів. На опублікованому у мережі відео можна помітити, як чоловік кинув до урни для голосування пачку бюлетенів. Порушником міг бути заступник голови Марнеулі.

За словами голови Центрвиборчкому, Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальну справу. На цій дільниці голосування призупинили. Від комісії вимагають провести засідання.

Також спостерігачі повідомляють про масові випадки видачі кількох бюлетенів на одного виборця. У Марнеулі стався напад на спостерігача організації "Мій голос".

Крім того, у мережі з’явилися кадри інциденту в місті Зугдіді, де представник правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Джикія напав на спостерігачів на одній із виборчих дільниць.

У селі Дідвела Багдатського муніципалітету чоловік увірвався на виборчу дільницю та розбив кілька пристроїв для електронного голосування.