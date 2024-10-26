На виборах у Грузії фіксують бійки і масові вкиди бюлетенів: відео
На парламентських виборах у Грузії фіксують масові фальсифікації та перші бійки. Спостерігачі також помітили випадки видачі кількох бюлетенів на виборця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн".
Так, на виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі зафіксували масовий вкид бюлетенів. На опублікованому у мережі відео можна помітити, як чоловік кинув до урни для голосування пачку бюлетенів. Порушником міг бути заступник голови Марнеулі.
За словами голови Центрвиборчкому, Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальну справу. На цій дільниці голосування призупинили. Від комісії вимагають провести засідання.
Також спостерігачі повідомляють про масові випадки видачі кількох бюлетенів на одного виборця. У Марнеулі стався напад на спостерігача організації "Мій голос".
Крім того, у мережі з’явилися кадри інциденту в місті Зугдіді, де представник правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Джикія напав на спостерігачів на одній із виборчих дільниць.
У селі Дідвела Багдатського муніципалітету чоловік увірвався на виборчу дільницю та розбив кілька пристроїв для електронного голосування.
Вибори у Грузії
Сьогодні, 26 жовтня, у Грузії проходять парламентські вибори. Грузини мають обрати 150 депутатів. Пройдуть партії, які наберуть не менше 5% голосів.
Головна боротьба розгортається між проросійською "Грузинською мрією" та опозиційними партіями, які орієнтуються на Європу.
Вибори у Грузії називають "вирішальними" та найнапруженішими за останні роки. Фактично грузини оберуть курс країни - проєвропейський або проросійський, оскільки партія, яка візьме більшість голосів, сформує уряд та визначить внутрішню та зовнішню політику на чотири роки.
Детальніше про вибори у Грузії та чи може статися революція в країні - у матеріалі РБК-Україна.
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