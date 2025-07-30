Ви точно запікаєте м'ясо неправильно! Лікар-дієтолог назвала головну помилку

Багато хто з нас звик використовувати рукав для запікання, вважаючи його зручним і корисним для приготування м'яса та овочів. Однак, за словами гастроентеролога, цей спосіб може бути небезпечним.
В інтерв'ю РБК-Україна професор та дієтолог-гастроентеролог Галина Анохіна розповіла, чому варто відмовитися від синтетичних матеріалів на кухні та як готувати улюблені страви правильно, щоб вони були не лише смачними, а й безпечними для здоров'я.
"Я не рекомендую нічого запікати в рукаві - це синтетичний матеріал," - категорично заявляє гастроентеролог.
Вона радить обирати інші методи: запікати страви в тісті або ж відкрито, без будь-яких обгорток. Цей підхід дозволить уникнути контакту їжі з потенційно шкідливими речовинами, які можуть виділятися із синтетики під час термічної обробки.
Якщо ви любите м'ясо, але турбуєтеся про його користь, гастроентеролог пропонує простий рецепт приготування чудової домашньої шинки. Для цього ідеально підійде ошийок.
Цей метод дозволяє отримати смачний і корисний м'ясний продукт, уникаючи шкідливих добавок.
Окремо гастроентеролог застерегла від покупних копчених виробів, адже більшість із них - результат хімічного, а не натурального копчення.
"Чорнослив із кісточкою у бабусі в селі, висушений природним способом на сонці, на смак не дуже приємний. І цим він дуже відрізняється від магазинних чорносливу чи кураги, які є переважно продуктами хімічного копчення", - зазначила Анохіна.