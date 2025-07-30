Ви точно запікаєте м'ясо неправильно! Лікар-дієтолог назвала головну помилку

Багато хто з нас звик використовувати рукав для запікання, вважаючи його зручним і корисним для приготування м'яса та овочів. Однак, за словами гастроентеролога, цей спосіб може бути небезпечним.

В інтерв'ю РБК-Україна професор та дієтолог-гастроентеролог Галина Анохіна розповіла, чому варто відмовитися від синтетичних матеріалів на кухні та як готувати улюблені страви правильно, щоб вони були не лише смачними, а й безпечними для здоров'я.

"Я не рекомендую нічого запікати в рукаві - це синтетичний матеріал," - категорично заявляє гастроентеролог.

Вона радить обирати інші методи: запікати страви в тісті або ж відкрито, без будь-яких обгорток. Цей підхід дозволить уникнути контакту їжі з потенційно шкідливими речовинами, які можуть виділятися із синтетики під час термічної обробки.

Ідеальна домашня шинка: рецепт від дієтолога

Якщо ви любите м'ясо, але турбуєтеся про його користь, гастроентеролог пропонує простий рецепт приготування чудової домашньої шинки. Для цього ідеально підійде ошийок.

Помістіть м'ясо у крутий окріп.

Після занурення м'яса трохи зменшіть вогонь і варіть його годину чи годину і двадцять хвилин без додавання солі.

Витягніть м'ясо з бульйону і дайте йому охолонути.

Лише після охолодження посоліть, поперчіть та нашпигуйте часником за смаком.

Покладіть приготований продукт у скляний або емальований посуд і поставте в холодильник.

Бульйон, у якому варилося м'ясо, можна не виливати, а використати для приготування перших страв, таких як борщ чи капусняк.

Цей метод дозволяє отримати смачний і корисний м'ясний продукт, уникаючи шкідливих добавок.

Окремо гастроентеролог застерегла від покупних копчених виробів, адже більшість із них - результат хімічного, а не натурального копчення.

"Чорнослив із кісточкою у бабусі в селі, висушений природним способом на сонці, на смак не дуже приємний. І цим він дуже відрізняється від магазинних чорносливу чи кураги, які є переважно продуктами хімічного копчення", - зазначила Анохіна.