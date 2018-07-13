Входы в Раду оборудуют для использования ID-карт до следующей осени, - Парубий

Нардеп по одной карте будет заходить в Верховную раду и будет голосовать ей в зале

Парламент должны оборудовать для работы через электронные карточки до следующей осени. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, введение системы электронной карточки было поддержано всеми главами фракций.

"Что касается кнопкодавства, то электронная карта - это наиболее адекватный выход", - сообщил Парубий.

Он отметил, что для введения электронной карточки в Раде в Украине используют опыт Европейского парламента.

"Депутат по одной карте будет заходить в Верховную раду, будет голосовать за ей в зале. Он не сможет ее никому передать - он никогда не зайдет в помещение. Это будет вообще модернизация работы. По планам аппарата... нам надо оборудовать все входы в парламент и все комитеты, чтобы эта система была готова. Планирую, чтобы следующей осенью этот парламент начал работать по электронным картам, со следующей осени это станет неотъемлемым атрибутом", - добавил глава.

Спикер ВР подчеркнул, что для введения этой системы необходимо лишь решение председателя парламента.

"Самое главное, что это не потребует решения Верховной рады. Это внедряется решением председателя ВР. Уже не придется иметь большие политические дебаты, искать 226 голосов. Эта система была поддержана всеми главами фракций", - отметил Парубий.

Напомним, за 3,5 года работы парламента нардепы почти полторы тысячи раз жаловались на работу кнопки для голосования.