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На въезде в Киев задержали жителя Горловки: что нашли в его автомобиле

Фото: содержимое багажника задержанного жителя Горловки (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

На въезде в Киев задержали жителя Горловки, который был готов "продаться" РФ за бутылку спирта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника российской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-шного спирта продаст родину", - рассказали пограничники.

В багажнике его авто стражи порядка нашли остатки наборов сухих продуктов РФ.

"Далее коллаборантом займется СБУ", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, сотрудники СБУ разоблачили мошенническую схему в Запорожской области. Члены банды звонили родным и близким военным ВСУ и предлагали "помочь" им в избавлении бойца из плена.

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КиевСлужба безопасности Украины