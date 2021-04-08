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Въезд в Израиль теперь будет возможен с отрицательным тестом на COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Для посещения Израиля иностранцам нужно будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Правила вступили в силу 7 апреля.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

С 7 апреля иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильской дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Новые правила посещения Израиля включают:

  • отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль;
  • дополнительный ПЦР-тест - требование, которое распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от ковида или документ о выздоровлении от заболевания;
  • действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19;
  • декларация, заполненная не более чем за сутки до рейса с указанием информации о месте самоизоляции в стране;
  • самоизоляция для всех международных пассажиров в определенном государством пребывания помещении (мотель), продолжительностью 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста).

Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не будут подвергаться самоизоляции.

Медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Также, согласно новым правилам въезда в Израиль, путешественники, которые больны COVID-19, не допускаются в самолет.

Иностранец, который въезжает в Израиль (вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).

Иностранцу, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну будет запрещен.

Напомним, британская заморская территория Гибралтар завершила вакцинацию от коронавируса первой в мире. Там привили все взрослое население.

Среди лидеров вакцинации Израиль. В стране 5,1 миллиона человек получили первую дозу, а 4,5 миллиона - вторую.

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