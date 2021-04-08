Въезд в Израиль теперь будет возможен с отрицательным тестом на COVID-19
Для посещения Израиля иностранцам нужно будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Правила вступили в силу 7 апреля.
С 7 апреля иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильской дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Новые правила посещения Израиля включают:
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль;
- дополнительный ПЦР-тест - требование, которое распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от ковида или документ о выздоровлении от заболевания;
- действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19;
- декларация, заполненная не более чем за сутки до рейса с указанием информации о месте самоизоляции в стране;
- самоизоляция для всех международных пассажиров в определенном государством пребывания помещении (мотель), продолжительностью 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста).
Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не будут подвергаться самоизоляции.
Медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.
Также, согласно новым правилам въезда в Израиль, путешественники, которые больны COVID-19, не допускаются в самолет.
Иностранец, который въезжает в Израиль (вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).
Иностранцу, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну будет запрещен.
Напомним, британская заморская территория Гибралтар завершила вакцинацию от коронавируса первой в мире. Там привили все взрослое население.
Среди лидеров вакцинации Израиль. В стране 5,1 миллиона человек получили первую дозу, а 4,5 миллиона - вторую.