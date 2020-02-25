Во Вьетнаме выздоровели все больные коронавирусом

Все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом CОVID-19 и находившиеся в инфекционных отделениях больниц Вьетнама, полностью выздоровели. Об этом сообщает портал VNExpress со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В Минздраве страны также сообщили, что Вьетнам разработал 4 сценария противодействия эпидемии.

Напомним, также министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.

Отметим, что случаи заражения во Вьетнаме подтвердили в начале февраля.

Напомним, Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.

Добавим, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что проверенных эффективных средств лечения нового коронавирус нет.

Однако, группа ученых Тяньцзиньского университета (Китай) сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса.